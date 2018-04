Trump: pronto a incontrare il leader nordcoreano alla "Casa della pace"

Il presidente Donald Trump sta valutando come possibile luogo di incontro con il leader nordcoreano Kim Jong un la cosiddetta "Casa della pace" al confine nella rete perimetrale di Panmunjeom al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud.

"Come luogo di incontro vengono indicati alcuni paesi, ma non sarà più rappresentativa la Casa della libertà al confine tra Corea del Sud e del Nord per lasciare un ricordo nel luogo, rispetto a qualsiasi altro paese?" Trump ha scritto su Twitter.