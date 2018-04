L'Iran esorta gli USA a lasciare il Medio Oriente

Gli USA devono lasciare il Medio Oriente, gli americani non hanno portato nulla, se non instabilità, ha detto il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, promettendo che i piedi degli USA non arriveranno nella regione.

"Siamo popoli di qui, il golfo Persico e l'Asia Occidentale sono la nostra casa, ma si, gli stranieri, perseguono obiettivi loschi e cercano di seminare confusione. Sappiate che i piedi USA e di molti altri paesi simili in futuro non arriveranno nella regione" ha detto Khamenei, parlando agli operai iraniani in previsione della "Giornata del lavoro". La dichiarazione del leader iraniano è stata pubblicata sul suo sito.

Secondo lui, gli USA e non l'Iran devono lasciare la regione, poiché dovunque hanno messo piede hanno provocato un clima di instabilità, di guerra e di scontro.

"Alcuni paesi regionali devono sapere che se si incontrano faccia a faccia con l'Iran, saranno sconfitti", ha detto Khamenei sottolineando che gli americani stanno cercando di mettere l'Arabia Saudita e altri paesi contro l'Iran.

Secondo lui, questi paesi devono ragionare e non cadere nell'inganno USA. Le autorità americane hanno ripetutamente accusato l'Iran di attività destabilizzante in Medio Oriente. Il capo del dipartimento di stato USA Mike Pompeo nel corso di una delle sue dichiarazioni, ha accusato Teheran di sostenere i terroristi, gli huthi in Yemen e di compiere attacchi informatici.

Teheran definisce le accuse USA vuote, sottolineando che l'Iran conduce la lotta contro il terrorismo, e Washington con le sue azioni in Medio Oriente aumenta la corsa agli armamenti e rafforza gli estremisti.