"La precedente storia di questo conflitto non ha insegnato nulla alle autorità di Kiev. Non importa come chiamano l'operazione, sostanzialmente nulla cambia. Hanno semplicemente legalizzato quello che facevano prima. Continueranno ad usare l'aviazione da combattimento, l'artiglieria pesante, i carri armati. Solo che adesso lo hanno legalizzato, confermando così il fatto che le autorità di Kiev non risolveranno pacificamente il problema del Donbass", ha osservato Dudchak.

L'esperto inoltre ritiene insensato esortare Kiev a ripensarci, in quanto non ha intenzione di avviare negoziati diretti con i rappresentanti del Donbass.