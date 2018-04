Dal prato della Casa Bianca è scomparsa la quercia piantata da Macron e Trump

Nella foto è visibile solo erba gialla e nessuna traccia di albero. Alla Casa Bianca la scomparsa della pianta non è stata commentata. Il presidente francese, Emmanuel Macron, con la moglie Brigitte, hanno visitato Washington in onore del 250 ° anniversario delle relazioni tra gli stati. In regalo hanno portato una piantina di quercia dalla famosa foresta di Bello, dove nel 1918 si è verificata la prima grande battaglia con la partecipazione dei soldati americani nella Prima guerra mondiale.

Insieme con Donald e Melania Trump hanno solennemente piantato un albero nel giardino della Casa Bianca.

"Cento anni fa i soldati americani hanno combattuto in Francia, a Bello, per difendere la nostra indipendenza. Questa quercia sarà un ricordo nel cuore della Casa Bianca, questo il legame che ci unisce", ha scritto Macron su Twitter.