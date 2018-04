L'UE vuole combattere nuovi dazi USA

Sabato e domenica, Theresa May, ha tenuto una serie di conversazioni telefoniche con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesco Angela Merkel.

"Le parti hanno sottolineato l'importanza (per l'UE) delle industrie di acciaio e alluminio e richiamato l'attenzione sulla preoccupazione (dei rappresentanti di questi settori) per l'influenza delle tariffe USA. I leader hanno deciso di continuare il lavoro con l'amministrazione USA e gli altri paesi della UE, il cui obiettivo è il completo ritiro dei dazi americani", si legge nella dichiarazione.

Gli USA alla fine di marzo, hanno introdotto dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio pari al 25% e 10% rispettivamente. Come ha detto Trump, i dazi vengono introdotti sul lungo periodo. In questo caso, per Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico, Corea del Sud e paesi dell'Unione Europea, la Casa Bianca ha sospeso l'azione di questi dazi fino al 1 maggio. Prima di questa data gli USA e questi paesi sono in trattative, dopo di che gli Stati Uniti possono prorogare a seconda dei risultati del dibattito.