Gli scienziati hanno scoperto una proteina, che provoca il cancro del sangue

Gli scienziati hanno studiato i campioni dei tessuti dei pazienti con questo tipo di cancro e scoperto che in loro era aumentato il livello di proteine UFD1 (Ubiquitin-fusion degradation). L'artificiale diminuzione dell'attività dei geni responsabili della sintesi UFD1, non solo ha diminuito il livello di proteine, ma ha fermato la crescita del tumore. Sullo stato dei tessuti sani l'intervento non ha avuto alcun effetto.

Come ha spiegato uno dei ricercatori, il candidato di scienze mediche Hui Feng, ad oggi, tutti i metodi conosciuti per il trattamento della leucemia sono molto tossici e non tollerati dai pazienti. Il rilevamento della causa del livello di UFD1 e la crescita del tumore danno speranza per lo sviluppo di farmaci che non danneggino i tessuti sani.

La leucemia è una malattia maligna del sistema ematopoietico, colpisce il 20 per cento dei bambini e il 50 per cento degli adulti.