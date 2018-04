Duterte: Kim Jong-un è il mio idolo

Lo riferisce il portale di informazione locale Rappler.

"Sapete che è diventato il mio idolo" ha detto all'arrivo da Singapore, ha definito il leader della Corea del Nord anche "l'eroe del giorno".

Pyongyang e Seul promettono di impegnarsi alla completa denuclearizzazione della Corea

Il presidente delle Filippine ha accolto con favore l'impegno della Corea del Nord a continuare la denuclearizzazione e ha sottolineato che un giorno spera di incontrare Kim Jong-un, per "congratularsi con lui". Egli non ha escluso che, forse, il leader della Corea del Nord può anche essere considerato come un amico.

Venerdì, 27 aprile, si è tenuto il primo vertice dopo 10 anni tra i leader della Corea del Sud e del Nord. Kim Jong-un è diventato il primo leader nordcoreano, che ha attraversato la linea di demarcazione militare nell'area di responsabilità della Corea del Sud. Al vertice è stata adottata una dichiarazione congiunta, in cui la Corea del Nord e Corea del sud hanno espresso l'intenzione di perseguire la completa denuclearizzazione della penisola Coreana, migliorare le relazioni, cercando prosperità comune e pacifica riunificazione.