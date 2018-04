La statua del diavolo degli Urali può risalire alla prima civiltà della Terra

"La veneranda età della statua — 11 600 anni — e le altre scoperte ci costringono a dire che i cacciatori-raccoglitori avevano rituali elaborati… sembra che la religione e la cultura non sono apparsi con gli agricoltori, come si credeva, ma molto prima", afferma Thomas Terberger dell'Università di Göttingen (Germania).

I minatori d'oro degli Urali trovarono l'idolo di Shigir in una torbiera nei pressi di Ekaterinburg nel 1894. Si tratta di una statua di di circa tre o anche cinque metri, ricavata da un unico pezzo di legno e coperto con immagini di mani e facce demoniache.

L'immagine è rimasta a lungo un mistero per gli storici e gli archeologi. Il luogo in cui fu trovato, all'inizio del XX secolo, si trasformò di nuovo in una palude. Ciò ha reso difficile determinare l'età e rivelare le radici culturali della scultura.

I primi tentativi di stimare la sua età usando l'analisi del radiocarbonio hanno indicato date incredibilmente grandi, da otto a nove mila anni, causanso molte critiche da parte di altri storici.

Tre anni fa, per verificare queste affermazioni, Terberger ei suoi colleghi, tra cui gli archeologi russi Svetlana Savchenko e Mikhail Zhilin, hanno iniziato uno studio completo dell'idolo di Shigir. Hanno analizzato da quale albero è stata fatta la statua e hanno anche misurato la sua età usando uno spettrometro di massa. Inoltre, gli esperti hanno studiato l'età di altri reperti trovati nelle vicinanze durante nuovi scavi.

Si è scoperto che l'età di questo monumento è ancor più rispettabile di quanto si pensasse in precedenza: circa 11 600 anni. Ciò ha costretto gli archeologi a riconsiderare radicalmente la visione sui più antichi monumenti religiosi del mondo, scoperti a Gobekli Tepe nel 1960.

Gobekli Tepe, nella Turchia settentrionale, oggi è considerato uno dei più antichi siti che riportano tracce dell'esistenza dei primi rudimenti della civiltà, religione e cultura sulla Terra. La nascita di civiltà, religione e cultura è tradizionalmente associata all'emergere dell'agricoltura, mentre la scoperta degli archeologi russi e tedeschi mette in dubbio questa tesi.