Esperto commenta ristrutturazione basi USA in Slovacchia

Gli USA hanno proposto alla Slovacchia 46 milioni di dollari per modernizzare le basi aeree di Sliac e Kuchyna in cambio di un accordo sulla cooperazione tra i due paesi nel settore della difesa. Sputnik ne ha parlato con l’esperto slovacco di sicurezza Frantisek Skvrnda.

Skvrnda ritiene che le basi militari di Sliac e Kukhina non siano di importanza strategica per gli americani. Anche la quantità degli investimenti pianificati non riflette la loro importanza. Tuttavia ha attirato l'attenzione su due motivi per cui le basi militari slovacche potrebbero essere importanti per gli Stati Uniti.

"In primo luogo, possiamo parlare della pressione del complesso militare-industriale che ha semplicemente bisogno di spendere soldi, anche se a volte in modo completamente irrazionale… Secondariamente, è nell'interesse degli Stati Uniti rafforzare le proprie posizioni nei paesi dell'ex campo socialista, utilizzare queste basi per i propri piani aggressivi", ha spiegato l'esperto.

Skvrnda ha aggiunto che il progetto di ammodernamento delle basi aeree potrebbe essere rivolto anche contro la Russia.

"Possiamo supporre che queste basi aeree non saranno utilizzate dall'esercito americano per proteggere il territorio, ma piuttosto per potenziali operazioni contro la Russia, ad esempio in Medio Oriente".

Egli giustifica la sua posizione con il fatto che la modernizzazione delle basi aeree avverrà nel quadro della European Deterrence Initiative e dell'operazione Atlantic Resolve: una risposta alla "minaccia russa", a scopo preventivo.

"Gli Stati Uniti pretendono lealtà dal paese che aiutano, ma anche il ritorno di almeno parte degli investimenti spesi. Inoltre, possono seguire requisiti che non riguardano direttamente questi investimenti. Tali contratti potrebbero costringere uno stato più debole a sorvolare le proprie leggi riguardo gli investimenti, ma agire nell'interesse di Washington", ha concluso l'esperto.

Secondo le informazioni attualmente disponibili sui media, gli Stati Uniti insisteranno nel concludere un accordo di cooperazione per la difesa. La modernizzazione è consecutiva alla firma del contratto. Per discuterne i dettagli, gli specialisti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sono stati a Bratislava dal 18 al 20 aprile per incontrare i rappresentati del ministero della Difesa e nel ministero degli Affari Esteri.

Secondo i dati pubblicati dal ministero della Difesa slovacco, le basi di Sliac e Kuchyna, dopo la ristrutturazione, ospiteranno i caccia F-15 Eagle, gli aerei militari A-10, i velivoli C-5 Galaxy e C-17 Globemaster. I lavori inizieranno a maggio 2019 e dureranno fino a novembre 2020.