Le Figaro: Gerard clancia linea di prodotti alimentari in Russia

Gerard Depardieu ha lanciato la sua linea di prodotti alimentari che verrà venduta nei supermercati Auchan scrive Le Figaro. Sotto il marchio “Gerard Depardieu raccomanda” verranno venduti dessert, mousse di fegato d'anatra e anche vodka, tutti prodotti in Russia.

"Dolci ripieni surgelati e petto d'anatra affumicato", l'attore francese con passaporto russo Gerard Depardieu lancia il suo marchio che presto apparirà sugli scaffali dei supermercati di Mosca, riporta Le Figaro.

Secondo l'attore, "il cibo per il corpo è importante quanto il cibo per l'anima". Nel menu che Depardieu proporrà ai russi ci saranno vari tipi di alimenti, tra cui mousse di fegato d'anatra, marmellate, dessert e persino vodka. Tutto questo potrà essere acquistato nella catena di supermercati francese Auchan a Mosca, riporta il giornale.

Venerdì 27 aprile, l'attore ha partecipato alla degustazione dei prodotti del suo marchio, presentati sotto lo slogan "Gerard Depardieu raccomanda". La produzione è realizzata in collaborazione con il progetto "The Taste of France" che si dice utilizzi "il miglior cibo e bevande dei paesi della Russia e della CSI".

"La mia idea era di aprire al mercato russo i prodotti dei produttori locali che, come me, attribuiscono particolare importanza alla qualità dei prodotti e alle sue utili proprietà", ha spiegato l'artista.