Baku: incendio sulla Trump Tower (VIDEO)

"L'incendio è stato spento, il pubblico sarà informato delle cause", ha detto il servizio stampa.

L'edificio della Trump Tower di Baku è composto da 33 piani per un'altezza di 130 metri.

​Nel dicembre 2016, i media americani hanno riferito che la compagnia di Donald Trump Organization aveva rescisso accordi di licenza per progetti in diversi paesi, in particolare in Azerbaigian, dove la costruzione della Torre del Trump a forma di vela che era quasi completata, non fu mai aperta.