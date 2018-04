Ministero Esteri definisce l'essenza del problema delle relazioni tra Russia e Occidente

Grushko ha detto che al momento uno dei principali problemi nelle relazioni tra la Russia e l'Occidente è la narrativa antirussa" che non ha nulla a che fare con le reali aspirazioni della Russia, né i suoi obiettivi in ​​uno sviluppo interno o nel modo in cui noi vediamo l'architettura della sicurezza europea " riferiscono i media.

È pericoloso "costruire una vera politica, e, purtroppo, una pianificazione militare" sulla base di tale narrazione perché "è necessario promuovere il dialogo, a sfatare questo tipo di miti in relazione alla Russia."

Allo stesso tempo, le dichiarazioni della NATO sulla necessità di un dialogo con Mosca sono in contrasto con azioni come l'espulsione di diplomatici.

"Pertanto, in questo caso, la NATO sta tagliando il ramo sulla quale siede", ha detto il vice ministro.

Ha anche detto che per portare avanti il ​​dialogo è necessario disporre di strumenti: "E la rappresentanza della Russia alla NATO è il solo strumento per garantire tale dialogo".

"La professione di diplomatico è, soprattutto, la professione di un comunicatore. Sono i diplomatici che devono condurre una comunicazione continua attraverso i dipartimenti di politica estera, lavorare con il parlamento, lavorare con l'opinione pubblica. La rottura di tali collegamenti torna utile solo a coloro che vogliono vivere in un mondo fittizio, costruito secondo i propri schemi" ha detto Grushko.

Di conseguenza, "senza diplomatici, senza un dialogo politico costante, sarà molto difficile non solo costruire una politica realistica l'uno verso l'altro, ma anche raggiungere l'armonizzazione degli interessi e l'attuazione di progetti paneuropei".

Il diplomatico ha sottolineato che l'assenza del rappresentante permanente della Russia presso la NATO è il risultato di "una politica perseguita dalla NATO nei confronti della Russia".

Le politiche perseguite dalla NATO, sono basate su uno schema da guerra fredda, ha detto Grushko ricordando la dichiarazione del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha descritto lo stato delle relazioni tra la Russia e la NATO come una guerra fredda e non una partnership.

Quindi, la NATO "sta cercando di proiettare la forza verso la Russia, promuovendo infrastrutture militari, schierando contingenti aggiuntivi vicino ai nostri confini".

Tutto ciò peggiora seriamente la sicurezza regionale ed europea e crea ulteriori rischi per la Russia.

"La NATO non vuole capire che troveremo soluzioni a questi rischi in modo che in qualsiasi momento i nostri legittimi interessi (questo riguarda principalmente la capacità di difesa del paese) saranno protetti in modo affidabile" ha detto Grushko.

Per quanto riguarda la crisi dei rapporti tra Russia e APCE, qui la responsabilità del primo passo pende dalla parte di "chi ha creato questo problema".

"La maggioranza ragionevole nel Consiglio d'Europa e nell'APCE deve alzare la voce per porre fine alla crisi, venuta in essere per colpa di chi ha deciso di giocare ad un certo tipo di giochi geopolitici e punire la Russia nel quadro della PACE per qualcosa di non chiaro" ha detto un alto diplomatico.

Al momento, vengono fatti tentativi per trovare una via d'uscita dalla crisi attuale.

"Noi li sosteniamo e aspettiamo con ansia la proposta per una soluzione in grado di preservare il Consiglio d'Europa come una delle organizzazioni strategiche in Europa, grazie al suo potenziale unico di formazione e conservazione di un piano legale unificato" ha confermato Grushko.

Ha sottolineato che "se qualcuno vuole distruggere questa organizzazione, questo non corrisponde alla nostra visione del ruolo del Consiglio d'Europa e il suo ruolo nell'architettura europea".

Inoltre, l'APCE eletto in assenza di una delegazione russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) manca di legittimità, ha detto Grushko.

Ricordiamo che il nuovo segretario di Stato americano Mike Pompeo, al vertice dei ministri degli esteri della NATO, poche ore dopo il suo insediamento, ha dichiarato che l'alleanza in un prossimo futuro non prevede la normalizzazione delle relazioni con la Russia.

Allo stesso tempo, il rappresentante ufficiale del Dipartimento di Stato americano, Vanessa Akker, ha affermato che il rapporto con Mosca è molto importante per l'alleanza.