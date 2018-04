Il principale testimone nel caso di doping degli atleti russi, Gregory Rodchenkov, ha improvvisamente ammesso di non aver dato a nessuno degli atleti dei cocktail di dopanti e che non ha visto nessuno nel manipolare campioni di doping. Dmitry Peskov: che la WADA riconsiderari il suo atteggiamento verso gli atleti russi, riporta Euronews.

L'ex capo del Laboratorio antidoping di Mosca Gregory Rodchenkov ha ammesso in una testimonianza nel tribunale di arbitrato per lo sport di non aver da agli to atleti russi cocktail di dopanti Duchessa e non ha visto nessuno di loro usarlo o a manipolare i loro campioni per l'antidoping.

Dopo la pubblicazione di queste informazioni, Dmitry Peskov, il segretario stampa presidenziale, ha invitato le organizzazioni sportive internazionali a riconsiderare il loro atteggiamento nei confronti degli atleti russi accusati di usare sostanza dopanti. Il Ministro dello sport Pavel Kolobkov ha detto che i procedimenti sugli affari degli atleti russi continueranno nei tribunali.

Alla fine del 2017, il Comitato olimpico internazionale basandosi sulla testimonianza di Rodchenkov ha sospeso 43 atleti russi a vita e ha cancellato i risultati ottenuti alle Olimpiadi di Sochi. Ma il ° febbraio, il tribunale arbitrale dello sport ha soddisfatto in tutto o in parte il ricorso d'appello dei 39 atleti.