Congresso USA pubblica rapporto su “ingerenza” russa nelle elezioni

Il documento è composto da 200 pagine e i suoi autori affermano che la Russia nel 2015 ha condotto una campagna per influenzare le elezioni presidenziali in USA. Il rapporto è stato firmato dal capo del comitato Devin Nunes.

Nel documento si afferma Mosca abbia interferito nelle elezioni con l'aiuto di attacchi informatici, social network, intermediari e media statali.

Le prove di una "collusione" tra lo staff elettorale della campagna di Donald Trump e il comitato governativo russo non sono state trovate.

"Il Comitato è preoccupato che la Russia continuerà a minare le democrazie occidentali, alimentando problemi sociali, instabilità politica e divisione", afferma il rapporto.

Gli autori del documento hanno espresso il loro scontento per la "lenta e incoerente" reazione delle autorità alla presunta ingerenza russa negli affari interni del paese.

Le agenzie Russia Today, Sputnik, il canale televisivo RT e la pubblicazione Russia Beyond the Headlines sono stati nominati nel rapporto come "parte della propaganda di stato russa" che, secondo i membri del Congresso è stata usata per interferire nelle elezioni.

Commentando il rapporto, Trump ha detto che il documento metterebbe fine alle accuse di collusione tra il suo staff e la Russia.

"È stato appena pubblicato il rapporto del Comitato dell'Intelligence della Camera."Non ci sono prove "che lo staff elettorale di Trump" abbia stipulato un accordo, un coordinamento o abbia partecipato ad una cospirazione con la Russia". Lo staff elettorale di Hillary Clinton ha pagato per delle prove incriminanti ricevute dalla Russia, ebbene deve finire questa "Caccia alle streghe! Deve fermarsi ora!" ha scritto il leader americano su Twitter.