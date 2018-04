Il maltempo disturba gli utenti dei social network più degli attentati

Si è scoperto che le persone scrivono messaggi più tristi quando c'è brutto tempo. A giudicare dalle pubblicazioni nelle reti sociali, le persone sono tristi durante la stagione fredda, e subito dopo dopo le tragedie nazionali: come la sparatoria di massa a San Bernardino, California nel 2015. L'anniversario dell'11 settembre è stato dedicato a meno pubblicazioni tristi che a gelate.

Gli utenti dei social network sono rimasti più sconvolti solo dal devastante terremoto del 2014 in California e dell'alluvione del 2015 in South Carolina.

Il metodo di ricerca includeva la valutazione di un post pubblico nel social network. L'algoritmo inserisce due voti per ogni post: uno per i contenuti positivi e uno per quelli negativi. Il post "Ieri sono riuscito a mettere un bicchiere di vino sul mio stomaco" con hashtag #blessed e #madeit, ha ad esempio ottenuto 6,7 come voto positivo e 0 come voto negativo. I post sono stati confrontati con i dati dei meteorologi su temperatura, precipitazioni, umidità e nuvolosità al momento della pubblicazione.

"Abbiamo riscontrato che il tempo influenza il modo in cui le persone si esprimono" dice uno degli autori dello studio " il maltempo, il caldo e il freddo, la pioggia, l'umidità pesante e nuvolosità provocano il declino dello stato d'animo generale di tutti i messaggi di milioni di utenti." I social network positivi si trovano ad un temperatura di 20° C, hanno scoperto gli scienziati, ma come la colonna del termometro sale sopra i 30° C le persone iniziano a lamentarsi.

