Scarpe da ginnastica ricavate da chewing gum riciclato

Nei Paesi Bassi sono state prodotte delle scarpe sportive con un materiale estremamente inusuale: delle banali gomme da masticare raschiate via dall'asfalto.

Molti masticano i chewing gum, ma sono dannosi perché non si prestano alla decomposizione naturale. Sono fatti di gomma sintetica, che è molto più economica di quella naturale, ma come risultato, un gran numero di gomme da masticare rimane sui marciapiedi delle città per lungo tempo.

Per ridurre la quantità di rifiuti e detriti, la società di marketing Iamsterdam, la società di design Explicit Wear e la società Gunshoe hanno deciso di produrre scarpe da ginnastica con gomma da masticare riciclata. Dalle strade di Amsterdam si raccolgono annualmente circa 1,5 milioni di queste gomme, e le pulizie costano milioni di dollari. Da tale gomma raccolta viene prodotto il materiale per le suole delle scarpe nuove. Quattro paia di scarpe richiedono circa 1 kg di chewing gum. Le suole stesse sono fatte da una sostanza chiamata Gum-Tec, che è composta dal 20% di chewing gum.

Tutto il chewing gum delle suole viene raschiato dalle strade di Amsterdam. Lo stesso Gum-Tec è realizzato sotto forma di granuli e quindi è modellato come suola. Risulta resistente come una gomma normale, ma odora di chewing gum. E, naturalmente, non è appiccicoso. Il resto della scarpa è fatto di pelle. Queste scarpe da ginnastica costano 190 euro.