Libro autografato di Stephen Hawking viene messo all'asta

Nel 1973, il fisico poteva ancora tenere la penna in mano e firmare una copia dell '"Archeologia della rivoluzione industriale".

Il costo del libro parte da $28.000, l'asta termina giovedì 26 aprile. I banditori d'asta descrivono questo lotto come "un oggetto fantastico del tempo in cui le condizioni fisiche di Hawking peggiorarono, ma i suoi risultati intellettuali aumentarono" riporta LiveScience. Questo libro, firmato da Hawking e molti altri scienziati, è stato un regalo di addio a un collega che ha lasciato il posto di specialista informatico presso l'Institute of Astronomy di Cambridge.

Nello stesso 1973, pubblicò la sua prima opera cosmologica, "La struttura su larga scala dello spazio-tempo", che divenne un classico e vide dozzine di ristampe. Stephen Hawking è morto nella sua casa a Cambridge il 14 marzo 2018.