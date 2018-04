Capo della Banca Centrale d’Uruguay: “il Bitcoin che ti permette di restare nell’ombra"

Secondo il presidente della banca le criptovalute non possono entrare nel giro d'affari, perché non sono sufficientemente istituzionabili e affidabili per diventare un'unità di misura.

"La valuta non è solo una risorsa tecnicamente rilasciata, ma un'istituzione nel senso più ampio del termine. Le criptovalute non hanno l'affidabilità e la fiducia necessarie per diventare una valuta reale, un'unità di misura e un'unità di pagamento".

L'economista ha spiegato che le organizzazioni finanziarie internazionali e le banche centrali considerano le criptovalute come attività finanziarie ad alto rischio. Inoltre, ci sono raccomandazioni riguardanti la cripto-valuta nel contesto del fatto che "esacerbano la volatilità dei mercati finanziari".

Bergard ha anche ricordato le fluttuazioni del bitcoin, la criptovaluta più costosa, il cui valore è passato da 3.000 dollari a $8.000, per poi superare i $16.000 e ora si attesta attorno ai $7.000.

Inoltre la mancanza di controllo su queste criptovalute le rende strumenti allettanti strumenti per il riciclaggio di denaro sporco.

"Il Bitcoin è un mondo che ti permette di restare nell'ombra. Il Bitcoin si può utilizzare per transazioni in nero che nessuno può tenere sotto controllo" ha detto l'economista.

Tuttavia, Bergara ha detto che il Bitcoin non si può accusare per il suo uso in affari loschi, ma ha ammesso che, tra le altre cose, "il sistema è in grado di facilitare il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e finanziamento del terrorismo."

Secondo il presidente della Banca centrale, il mining di criptovalute non ha senso, ed è in contrasto con la loro natura.

Tuttavia, Bergara detto che la tecnologia blockchain deve essere applicato per migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle informazioni di codifica, e ha detto che gli esperti della sua banca stanno studiando i meccanismi del blockchain.

La tecnologia consente di registrare tutti i casi di trasmissione dei dati sotto forma di codice. Ogni membro della catena ha un codice che memorizza le informazioni su tutte le transazioni.