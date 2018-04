Un team internazionale di astronomi ha scoperto un gruppo di 14 galassie in collisione a distanza di oltre 12 miliardi di anni luce dalla Terra.

L'oggetto cosmico denominato SPT2349-56 è apparso circa un miliardo di anni dopo il Big Bang e, secondo i ricercatori, è ora il più grande nell'universo. L'articolo dei ricercatori è pubblicato sulla rivista Nature.

Gli astronomi hanno scoperto SPT2349-56 con il telescopio SPT in Antartide ed il complesso di radiotelescopi Alma in Cile. Si è scoperto che la velocità di formazione delle stelle è di 50-1000 volte superiore a quella della Via Lattea.