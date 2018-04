Il figlio del Che in tour per la Crimea in moto

Il cinquantatreenne Ernesto, dopo aver messo insieme nel 2010 una compagnia appassionata di motociclismo a Cuba, ha visitato la Crimea dove ha scoperto a Sinferopoli una mostra fotografica dedicata al padre il quale era stato a Sebastopoli. A Mosca il 23 aprile è stato ospite d'onore dell'apertura di una mostra fotografica dedicata al Che.

© Sputnik . Víctor Ternovsky Ernesto Guevara (a destra) e Víctor Ternovsky (a sinistra)

— Qui tantissime persone la seguono letteralmente! Immagino che sia faticoso, no?

— Un po'. Ma in generale siamo molto soddisfatti del viaggio e degli incontri che abbiamo fatto con cari amici sia russi sia cubani. Negli anni '80 ho studiato qui e ho conseguito il diploma di giurista-avvocato militare. Poi sono tornato a Cuba nel 1986. A Cuba non ho avuto opportunità di praticare il russo e così ho cominciato a dimenticarlo. Capisco quasi tutto ma parlare non è affatto facile.

— Ernesto, parliamo del Suo viaggio in Crimea. Le è piaciuta?

— È stato un viaggio molto interessante! Siamo stati a Sebastopoli e a Sinferopoli. Voglio ringraziare gli amici che ci hanno insegnato molte cose sulla storia della Crimea. Penso sia molto importante che più russi possibile vengano qui e sostengano gli abitanti della Crimea perché ormai è un territorio russo! È una zona con una storia così ricca che comincia già con gli antichi greci. Ne sono affascinato. Mi sono innamorato di queste due città dove siamo stati. Sono entrambe stupende!

— A Lei come persona che si occupa continuamente di turismo a Cuba come è sembrata la Crimea da questo punto di vista?

— Qui c'è un potenziale enorme per lo sviluppo di un buon turismo, di un turismo specializzato come c'è da noi: noi, ad esempio, ci occupiamo di turismo motociclistico a Cuba. Tutti i luoghi che abbiamo attraversato su strada qui sarebbero perfetti per sviluppare il mototurismo. Meglio non inventarsi niente, ma semplicemente venire qui in moto. Poi un altro vantaggio è il mare che bagna la penisola su due lati. La situazione è simile a quella di Cuba: strade e spiagge.

— Ernesto, so che questo viaggio in Crimea Le ha creato qualche problema: è stato inserito nella "lista nera" delle autorità ucraine.

— Per me questo è un territorio russo e lo sarà sempre. E in generale la questione dei rapporti tra la Russia e l'Ucraina, ne sono sicuro, si risolverà ad un certo punto. Non so quando, ma si risolverà. Perché la situazione attuale non ha alcun senso.

© AFP 2018 / TOMMY WEBER JFK files: USA volevano usare armi biologiche contro Cuba

Quello che stanno facendo oggi le autorità di Kiev consiste nel provare a dividere (e non solo a dividere) il Paese. Lo stanno letteralmente vendendo agli stranieri. Agli americani (gli yankee) e in generale a chiunque sia disposto a comprare. Alla fine dei conti questo non porterà che a un indebolimento dell'Ucraina.

— Parliamo di quello che Lei fa a Cuba. Il mototurismo è business vero e proprio? Negli ultimi anni le autorità cubane hanno fatto molto per sviluppare quest'attività?

— La gente di Cuba non perdono tempo: ogni giorno si vedono persone che fanno qualcosa di nuovo: non appena ottengono i permessi, si mettono subito a lavorare per lanciare la loro attività.

A Cuba ci sono grandi forze in grado di dare impulso all'economia, il che rappresenta un bene per tutto il popolo: ogni cubano e noi, in particolare, lavoriamo nel settore del mototurismo. E noi, azienda cubana che ha stretti rapporti con il governo, concordiamo tutti i luoghi da far visitare ed elaboriamo i percorsi per i tour in moto.

— Lei ha ereditato l'amore per le moto da Suo padre, non è così?

— Sarebbe stato bello se oltre alle moto avessi potuto ereditare da mio padre la sua mente: se così fosse probabilmente non avrei mai alcun problema! (ride)

— Allora Le giro la domanda: cosa ha imparato da Suo padre?

© Sputnik . Iliya Pitalev La Russia ha venduto a Cuba più di 300 vetture Lada

— Ho ricevuto un'educazione militare. Ho trascorso un periodo in Angola per una missione internazionale in cui aiutavamo i nostri fratelli angolesi. Poi in Namibia e in altri posti. Noi, giovani rivoluzionari internazionalisti, andavano al fronte per aiutare gli altri. Questo è l'internazionalismo. E per fortuna è stato questo che ho ereditato da mio padre. Per fortuna, è stato proprio questo.

— In un'intervista alla BBC Lei ha cercato di presentare la presenza di uomini d'affari nella Cuba rivoluzionaria come una contrapposizione. Secondo Lei come è possibile trovare un punto di incontro?

— Noi non abbiamo un'agenzia per l'organizzazione del mototurismo. È una compagnia che si occupa di attirare motociclisti da tutto il mondo per far loro ammirare dal volante delle loro moto cos'è Cuba e come sono i cubani. E qui sta la differenza: noi non abbiamo niente a che fare con le agenzie turistiche, io personalmente non ho niente a che fare con le agenzie turistiche. È una compagnia sui generis, il suo proprietario è uno straniero e noi ci lavoriamo solo. "Gaviota Tour" è il nostro rappresentante nella Repubblica di Cuba, io sono il coordinatore tra la compagnia straniera e il governo di Cuba.

— Sono 30 anni che non viene in Russia. Come Le è parso il Paese?

— Io me ne sono andato dall'URSS e adesso arrivo in Russia. È incredibile, i cambiamenti sono enormi. Costruzioni giganti, strade piene di luce: insomma, una meraviglia! Prima non era così, Mosca era molto grigia. Noi poi venivamo da Cuba, un Paese felice e luminoso, e arrivavamo qui dove tutto era così grigio. Allora pensavamo "sì, non dev'essere facile vivere in questo comunismo".

© AFP 2018 / Yamil Lage Nostalgia dell'URSS a Cuba 12

Mosca ha vissuto una fase di sviluppo incredibile. Per me è una città sensazionale, bellissima, curata, dove tutto funziona.

— I russi hanno sempre amato e amano Cuba. Basti pensare a quanti turisti ci vanno.

— Sì, ce ne sono molti e sono sempre in crescita. Un gran numero di turisti russi arriva a Cuba e questo non solo ci rende felici ma anche fratelli. E spero che vedano coi loro occhi come abbiamo salvaguardato quello che avevamo e come cerchiamo di ricostruire il nostro socialismo. E continueremo a farlo come ce lo ricordiamo.