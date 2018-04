L'accusatore del doping di stato russo non conferma le accuse in tribunale

L'ex direttore del laboratorio anti-doping di Mosca e l'informatore dell'agenzia internazionale anti-doping (WADA) Grigory Rodchenkov non ha potuto confermare nel corso dell'udienza presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) parte delle sue accuse sul sistema di doping in Russia, emerge dai materiali sul sito del tribunale sportivo.

Non so e non ho visto

Nel corso dell'udienza, Rodchenkov ha dichiarato di non sapere come avvenisse la consegna degli steroidi nelle gare internazionali all'estero o negli allenamenti.

Inoltre l'ex direttore del laboratorio ha affermato di non aver mai distribuito tra gli atleti sostanze dopanti e di non essere a conoscenza se ci fossero state direttive dall'alto su come far usare i farmaci agli atleti.

Scandalo doping

Nel 2016 Grigory Rodchenkov ha dichiarato al New York Times che almeno 15 vincitori di medaglie durante le Olimpiadi di Sochi facevano parte del "programma di doping di Stato" della Russia.