Innovazione per le imprese, Enel Russia fa scuola a Skolkovo

Il Centro di Ricerche e Innovazione di Skolkovo ospiterà il 17 maggio la conferenza internazionale "Innovazione per le imprese", strategie per essere competivi".

Quale ruolo hanno le start-up nelle grandi aziende? Quali possibilità hanno le compagnie statali nella corsa alle innovazioni? Come fare per cavalcare l'onda delle nuove tecnologie?

E ancora, come integrare esperienze esterne nella propria azienda? La competitività e l'imprenditorialità all'interno di una azienda sono un bene, o un male? Quanto costa trovare degli osservatori che scoprano per primi le start-up su cui investire?

A queste ed altre domande più di 30 speaker provenienti da 150 aziende russe e straniere daranno la loro risposta il prossimo 17 maggio a Skolkovo, in occasione della conferenza "Innovazioni per le Aziende".

Tra i casi che verrano illustrati c'è anche Enel Russia, che dall'anno scorso ha aperto una propria scuola di formazione a Skolkovo.

Come nasce un'innovazione? Come stimolare il "pensiero creativo" all'interno dell'azienda e quali problematiche vanno affrontate e superate? Lo spiegherà tra gli altri Carlo Napoli, Head of Open Innovation Culture and Project Portfolio di Enel, che interverrà nella sessione "Dalla teoria alla Pratica", sugli strumenti per implementare con successo le innovazioni nella pratica aziendale.

Forte degli investimenti in atto in Russia e della costruzione di due centrali eoliche, Enel, sarà presente anche nel corso della tavola rotonda "Innovazioni nel settore Infrastrutture ed Energetico" parte della sezione tematica "Integrare Innovazione Esterne — l'esperienza di aziende straniere in Russia", dove prenderà la parola Emanuele Volpe, Manager dell' Enel Innovation Hub di Skolkovo.

La conferenza internazionale "Innovazione per le industrie" si svolgerà a Skolkovo durante tutta la giornata del 17 maggio. La registrazione ed i il programma sono disponibil anche in inglese sul sito ufficiale dell'evento.