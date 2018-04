Zakharchenko: ho i documenti sui fatti di Maidan e li darò ad un tribunale

L'ex ministro dell'Interno ucraino Vitaly Zakharchenko ha dichiarato di aver portato via dall’Ucraina i documenti sul colpo di Stato e le sparatorie in piazza Maidan e ha promesso di consegnarli ai giudici.

L'ex ministro ha sottolineato che le autorità hanno cercato di nascondere i loro crimini e hanno persino concordato la legge sulla distruzione delle prove.

"La prima legge che è stata approvata dal parlamento ucraino era una legge in base alla quale tutte le prove e le testimonianze delle persone coinvolte nel colpo di stato dovevano essere distrutte", ha detto Zakharchenko durante una conferenza stampa.

Egli ha spiegato che i documenti sono fondamentali per avviare una causa penale contro i responsabili di diversi crimini, e per questo ha deciso di portarli in Russia.

"Fornirò questi documenti ad un tribunale che deciderà di condurre un'indagine in modo reale, obiettivo e completo", ha spiegato.

Zakharchenko ha anche affermato che le sparatorie in piazza Maidan nel febbraio 2014 sono state eseguite da tre gruppi indipendenti di cecchini.

"I tre gruppi non erano direttamente collegati… I primi sono quelli che di cui sappiamo tutto, come Bubenchik, e quelli che apertamente sono andati in piazza Maidan con armi da caccia… Ma c'è un terzo gruppo che… si è recato segretamente in piazza Maidan e altrettanto segretamente ha lasciato la piazza. E ancora in modo segreto sono state consegnate le armi e poi ritirate", ha aggiunto.