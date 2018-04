Russia, Putin: serve salto di qualità nella tecnologia militare

"C'è bisogno di un salto di qualità, se non facciamo questo passo avanti rischiamo di restare disperatamente indietro… e si sa che questo avrà delle gravi conseguenze", ha detto Putin durante una sessione plenaria del congresso dell'Unione Russa dei Rettori

Allo stesso tempo, il presidente ha notato che la riserva esistente può essere sufficiente per altri "due o tre decenni".

Putin ha sottolineato che a questo compito dovranno far fronte gli scienziati e che quindi gli studenti devono essere preparati a farlo.

Lo scorso primo marzo nel suo discorso all'Assemblea federale Vladimir Putin ha presentato le nuove armi russe. Tra questi ci sono missili ipersonici, armi laser e droni sottomarini. Egli ha sottolineato che la Russia non minaccia nessuno, e non ha intenzione di attaccare nessuno, ma i nuovi sviluppi sono progettati per garantire la sicurezza della nazione.