Il Segretario della difesa degli Stati Uniti d'America, James Mattis, ha affermato che il meccanismo per prevenire i conflitti con la Russia in Siria funziona bene e senza interruzioni.

"In questo momento la Siria ha un meccanismo aperto per la prevenzione dei conflitti che funziona bene e senza interruzioni", ha detto parlando alla commissione per gli affari militari del Senato.

Mattis ha spiegato che non esiste un coordinamento delle azioni, e questo meccanismo è mirato solo a prevenire i conflitti.