Separati alla nascita: trovata in Spagna la sorella perduta di Trump

Dolores Leis, contadina della Galizia, è diventata famosa nel web per la sua impressionante somiglianza con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Paula Vázquez, una giornalista del quotidiano La Voz de Galicia, aveva intervistato la signora Leis sulla vita rurale in Galizia, ma la sua storia è passata in secondo piano quando qualcuno vedendo la foto si è accorto dell'incredibile somiglianza con Donald Trump. La foto è subito diventata virale.

Se llama Dolores Leis, es gallega y se dedica a la agricultura, su foto fue publicada por @lavozdegalicia y se viralizó por su supuesto parecido a @realDonaldTrump Are you similar, Mr. President? pic.twitter.com/rhtOP7X1b2 — Miguel Ángel Verdún (@miguelverdun) 24 апреля 2018 г.

"Penso sia per il colore dei capelli", ha commentato la diretta interessata.

La signora Leis ha saputo di essere diventata famosa dalle sue nipoti, in quanto non ha un cellulare e non sa niente di social network, a differenza del suo "fratello" d'oltre oceano.