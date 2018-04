Vendita di bevande alcoliche limitata a Mosca per le partite dei Mondiali di calcio

Nei Mondiali della prossima estate sono previsti 12 incontri: pertanto nel giorno stesso e alla vigilia, per un totale di 24 giorni, saranno in vigore vincoli nella vendita di bevande alcoliche. Non verranno vendute bevande alcoliche nei locali nelle vicinanze degli stadi Luzhniki e Spartak, così come nella fan zone.

"Su iniziativa del dipartimento dei distretti amministrativi della capitale sono state elaborate proposte per la determinazione del perimetro esterno dove avverranno gli eventi calcistici, dove saranno introdotte restrizioni nella vendita di alcol, in particolare all'interno di un raggio di circa due chilometri fuori del territorio delle aree di cui sopra," — si afferma in un comunicato.