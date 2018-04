Gesù distribuisce internet

Il confine tra sacro e quotidiano era troppo sottile. La statua del Cristo Re a Swiebodzin ha scatenato polemiche fin dall'inizio della sua costruzione, è apparsa nel 2010 e oggi è il monumento più alto del Salvatore al mondo, raggiunge i 36 metri. Anche il suo famoso concorrente a Rio de Janeiro è altro solo 30 metri. La statua polacca di Cristo serve non solo ai credenti, ma anche ai commercianti, i giornalisti hanno visto una serie di antenne e cavi, nascosti nella corona d'oro della testa della statua. Le antenne servono da amplificatori di distribuzione wi-fi gratuito.

Il portale, il primo che ha scritto questo, ha contattato il parroco della parrocchia nel cui territorio si trova la statua del Cristo Re, con la richiesta di commentare la situazione. Lui ha negato e ha detto di non sapere nulla. Più tardi è apparso un comunicato della Curia della città di Zielona Góra, l'unità territoriale, il religioso ha spiegato che le famose antenne sono un parafulmine, e lui non sa nulla della diffusione del segnale internet. Ha anche aggiunto che la parrocchia non ha concluso alcun contratto con i fornitori di servizi Internet e non riceve alcun beneficio economico.

"Capiremo di che costruzione si tratta" ha dichiarato la Curia. A loro volta i giornalisti hanno fatto foto delle attrezzature e registrato un video con un drone, le opinioni dei credenti sono divise.

La maggior parte ha condannato un'idea simile e la considerano "commercio con la testa di Cristo". C'e chi non ha visto niente di male nel collocamento di trasmettitori e antenne:

"E' accettabile per i cattolici unire l'utile al dilettevole — che problema c'è? E' una sorta di Internet dal cielo; "l'abate armeggia affari. Una mano conta i soldi dei fedeli, l'altra le antenne per la fornitura del luogo". Hanno detto: "Non c'è da meravigliarsi che la gente lentamente si allontana dalla Chiesa, vergogna e vergogna. I sentimenti di alcuni sono stati offesi, si avvia il processo contro l'abate?". "Cassa, cassa, ecco il mistero della fede. I seguaci di re Mida"; "sulla mano si può appendere un cartello che pubblicizza un supermercato tesco"; "non capisco la generale indignazione, finalmente questa statua servirà a qualcosa di utile"; "Attenzione! Informo che la password è jezuskrolempolski123". Per me è lo stile di tutta la chiesa. Ti fanno credere di fare qualcosa di importante, ma hanno creato una macchina per produrre soldi. Erigere la più alta statua di Cristo in Polonia o in tutta Europa, è stata una cosa materiale e per questo Cristo ha l'antenna per il profitto. Quale altra spiegazione ci sarebbe, dimostra la verità della chiesa".