Gli USA possono provocare conflitti in America Latina, la guerra è business

La politologa ha detto in un'intervista a Sputnik che la decisione dei sei paesi (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Perù e Paraguay) di temporanea uscita dall'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur), mette in pericolo l'integrazione regionale, incoraggia conflitti inter-statali e mette a rischio la tutela delle risorse naturali. Secondo la Wiener, questa decisione rappresenta un enorme passo indietro.

"Non a caso la decisione è stata presa, quando la Bolivia presiedeva l'Unione", ha detto l'analista.

"Questa disintegrazione mette a rischio lo sviluppo di una propria identità regionale per i paesi della regione, ma indebolisce anche la sovranità territoriale, la cooperazione e la tutela delle risorse naturali, cioè gli obiettivi del Consiglio di Difesa sudamericano". Inoltre, secondo la Wiener, l'uscita temporanea di sei paesi dall'Unasur "crea un terreno fertile per gli interventi, in particolare, da parte del complesso militare-industriale degli USA e del Regno Unito, è ciò che accade oggi in regione".

L'analista sottolinea che in questo modo vengono minati i processi di pace diplomatici per la risoluzione dei conflitti, perché "per gli USA l'unico modo per risolvere il conflitto è quello militare". "Temo che gli USA possano provocare conflitti interstatali in America Latina e prendere decisioni militari, perché la guerra è un business", ha detto.

Il 20 aprile sei paesi dell'America Latina (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Perù e Paraguay) hanno sospeso l'adesione al blocco UNASUR (Unione delle nazioni sudamericane). Tra le cause principali è menzionata la "paralisi" e "mancanza di volontà" di eleggere segretari generali e risolvere i problemi amministrativi.