Artista russo che ha unito gli anime giapponesi, film sovietici e i kolossal di Hollywood

Il progetto di Dmitrij Grozov si chiama Animotion. L'artista pubblica i suoi lavori in gruppi sui social media e i suoi follower cercano di indovinare i loro film preferiti. Questo approccio interattivo ha fatto breccia nel cuore di molte persone e l'esercito di fan di Dmitrij ha oltrepassato i confini dei social media. Oggi Dmitrij produce contenuti e riceve offerte commerciali con regolarità. Sebbene all'inizio le illustrazioni più importanti le creasse per svago, ora i suoi lavori sui social media possono essere considerati un vero e proprio portfolio.

Nell'intervista a Sputnik Dmitrij ha raccontato la storia del suo successo.

— Come è nata l'idea di realizzare scene tratte da film?

— Se ci riferiamo alla serie Animotion che ha ottenuto successo di recente, in quel caso sono partito dai kolossal di Hollywood. Inizialmente erano tre lavori realizzati a mo' di scherzo: Terminator, Alien e Robocop. Dato che hanno ricevuto un buon responso dai miei follower, ho deciso che dovevo proseguire la serie. E sono passato al cinema sovietico.

— Lei ha dei lavori preferiti?

— Come molti artisti uso le mie creazioni come diario personale. E osservando un lavoro posso dire che anno era, a cosa dedicavo la mia attenzione in quel momento della vita, a cosa era legato quel lavoro, quali emozioni provavo. Per questo ci sono diversi lavori significativi nella mia collezione.

Uno di questi è l'illustrazione delle Tartarughe Ninja nei panni di partigiani sovietici. Questa immagine ebbe subito un grande successo e ne fecero moltissimi meme. Ma cosa più importante, le Tartarughe Ninja le vide il loro stesso ideatore, il leggendario fumettista Kevin Eastman, che mi chiese di regalargli l'illustrazione.

Dopo il recente successo del progetto Animotion Dmitrij è sommerso di offerte commerciali provenienti sia da grandi compagnie sia da comuni utenti che desiderano creare un avatar in stile anime per i social media oppure modificare un foto con i parenti o con la propria dolce metà. Dmitrij sostiene che le offerte e le richieste provengono soprattutto dalla Russia e dagli USA. Il pubblico giapponese manifesta per ora una maggiore reticenza; in Russia, invece, Dmitrij è spesso associato alla cultura giapponese e agli anime, il che, stando alle parole dell'artista, non è del tutto corretto.

— Non ho alcun rapporto diretto con gli anime. Molti di coloro che entrano in contatto con i miei lavori osservano che sono simili ai vecchi anime che tutti guardavano in videocassetta. E infatti secondo me quello è il punto più alto dei film di animazione degli anni '80 e '90. Al tempo non c'era ancora un impiego così diffuso delle animazioni in 3D e della computer grafica perché dei cartoni animati si occupavano veri e propri maestri. L'animazione di quel periodo, secondo me, è formidabile. E parlo sia della Disney sia dei maestri giapponesi.

— Quali sono i suoi progetti per il futuro?

— Per buona parte della mia carriera ho disegnato fumetti. Per me è molto difficile mettere i miei pensieri e le mie emozioni in un'unica arte. Quindi di solito le mie creazioni escono in serie o in fumetti. Il passo più logico per me in futuro sarà occuparmi di animazione. Vorrei partecipare alla creazione di cartoni animati.

— Se si occupasse di un cartone animato, di che genere lo vorrebbe?

— Mi piacciono molto quelli fantastici perché è con questi che sono cresciuto. Non mi piacciono quelli con trame tratte dalla vita quotidiana. Preferisco quando la fuga dalla realtà sfocia in qualcosa di fantastico.