In uno scherzo telefonico con i due russi il capo dell'OPAC Ahmet Uzumcu ha ammesso che la sostanza chimica utilizzata per avvelenamento di Sergei Skripal e sua figlia a Salisbury, potrebbe essere prodotta da qualsiasi stato, inclusi gli USA. Radio Sputnik ha discusso con Alexey Lexus Stoljarov.

Sputnik: Si decide di fare uno scherzo al capo dell'OPAC, perché?

Alex Lexus: Sono stanco di sentire che cosa dicono al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i rappresentanti degli Stati Uniti e del Regno Unito. Hanno accusato la Russia, senza alcuna prova, quindi ho deciso di chiamare per capire esattamente cosa è successo.

Sputnik: E che cosa hai scoperto?

Lexus: il nostro rappresentante all'OPAC ha riferito che non vi è alcuna prova che questa sostanza è stata prodotta in Russia, e che ha bisogno di più dettagli. Secondo il capo dell'OPAC, potrebbe essere stata creata in qualsiasi altro stato.

Sputnik: i media occidentali spesso la accusano di avere legami con il Cremlino o i servizi segreti russi.

Lexus: possono farlo, ma non hanno prove. Siamo solo cittadini con una posizione rigida. Ecco perché l'abbiamo fatto.

Sputnik: E qual è la vostra posizione?

Lexus: Abbiamo bisogno di più prove, anche se fosse accaduto in Russia o USA. Tuttavia, il Regno Unito non avrebbe voluto condividere i risultati e i dettagli. Certo, viviamo in Russia, siamo russi…

Sputnik: In linea di principio, non si hanno soluzioni o prove sufficienti, e si sostiene che nel resto del mondo non ci sono prove sufficienti per affermare chi è il responsabile.

Lexus: Certo. Questa è la nostra opinione, e per questo motivo abbiamo deciso di chiamarlo. È più degno di fiducia, non i rappresentanti del Regno Unito o degli USA. Solo il capo OPAC ha la responsabilità, sa come questa sostanza è stata creata, così abbiamo deciso di chiamarlo.