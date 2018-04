Veto per Kiev: l'Ungheria promette di bloccare l'ingresso dell'Ucraina nella NATO

"L'Ungheria continua a ostacolare il processo di adesione dell'Ucraina alla NATO, imponendo il veto finché Kiev non consente di ripristinare i diritti delle minoranze nazionali" ha detto il ministro, come riporta il servizio stampa del ministero degli esteri d'Ungheria. Il ministro ha sottolineato che Budapest non cede alle pressioni straniere e non sacrifica gli interessi degli ungheresi dei Carpazi per "interessi geopolitici".

Lunedì in Ungheria per la terza volta hanno bloccato la riunione della commissione NATO-Ucraina dei ministri degli esteri. Le tensioni tra i due paesi sono nate dopo un dibattito sulla legge dell'istruzione ucraina, che, tra le altre cose, riduce notevolmente la possibilità di imparare altre lingue.

I governi di alcuni paesi, tra cui ci sono l'Ungheria e la Romania, hanno dichiarato che questa legge viola i diritti delle minoranze in Ucraina. A Mosca ritengono, inoltre, che viola la costituzione e gli obblighi internazionali di Kiev.