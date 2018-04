La Lettonia ha detto no ad altri militari NATO

Ha commentato le parole del segretario generale dell'alleanza, Jens Stoltenberg, che in una conferenza stampa il 19 aprile ha riferito che l'organizzazione non è in procinto di dispiegare ulteriori forze nel Baltico. Secondo Garisons, la Lettonia non è pronta ad un aumento della presenza militare della NATO a causa delle limitazioni delle infrastrutture; ha anche sottolineato che l'attuale situazione delle forze dell'alleanza nel paese è sufficiente.

"Allo stesso tempo abbiamo, ovviamente, lavorato per la questione del posizionamento delle forze della NATO in caso di crisi nella regione, secondo i progetti disponibili" ha detto.

Nel 2016 l'Alleanza al vertice di Varsavia ha preso la decisione di aumentare la presenza nei paesi dell'Est europeo, per "la maggiore aggressione da parte della Russia". Un battaglione delle forze internazionali è dispiegato in Lettonia, Estonia, Lituania e Polonia. Per il rafforzamento del gruppo della NATO nei paesi baltici, la Russia ha dispiegato a Kaliningrad i missile Iskander.

A Mosca hanno più volte detto che non sono interessati a fomentare il confronto con la NATO né nella regione del Baltico, né altrove. Secondo ill ministro degli esteri, Serghey Lavrov, l'Alleanza sa perfettamente che la Russia non vuole attaccare, ma semplicemente usano questo pretesto per ospitare più armi e battaglioni ai confini russi.