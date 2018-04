Politologo: gli S-300 russi in Siria spaventano Israele

"Il fattore israeliano influenza notevolmente l'attuazione di questo accordo. Tel Aviv cercherà di far deragliare o ritardare l'attuazione di questo accordo. Gli S-300 in Siria influenzeranno l'equilibrio del potere in tutta la regione, compreso il conflitto arabo-israeliano, la situazione sulle alture del Golan. Damasco è pronta a pagare tutte le fatture necessarie; non risparmiano sulla sicurezza", ha detto Abdallah.

L'esperto ha spiegato che la protezione del territorio siriano dagli attacchi aerei è nell'interesse sia di Mosca che di Damasco, per questo la Russia fornirà nuovi sistemi di difesa aerea al suo partner.

"Ora il governo siriano sta aggiungendo le armi russe al suo arsenale, oltre a modernizzare i sistemi di difesa aerea esistenti, acquistati decenni fa", ha aggiunto Abdallah.

In precedenza, i media hanno riferito che la Russia potrebbe iniziare a fornire alla Siria i complessi Favorit S-300 a garanzia della difesa aerea.

Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, in un'intervista a YNet, ha dichiarato che Israele attaccherà se la Siria dovesse usare i sistemi missilistici antiaerei russi.

Il Cremlino ha rifiutato di commentare la probabilità di tali forniture. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha fatto sapere che la questione non è ancora risolta e che sarà necessario attendere i negoziati tra Mosca e Damasco.