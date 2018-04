Rossiya Segodnya dà il via alla distribuzione del nastro di San Giorgio

Il nastro di San Giorgio, una striscia di tessuto arancio con tre strisce nere, è il simbolo del Giorno della Vittoria e del rispetto per la memoria storica.

"Si tratta di un progetto apolitico e finalizzato alla conservazione della memoria storica. E se questa iniziativa, che avevamo progettato come qualcosa di locale e breve, è diventata una tradizione popolare, significa che non ha perso il suo significato originario: rispetto per la storia della propria famiglia nel contesto della seconda guerra mondiale, la comprensione degli eventi drammatici del ventesimo secolo, il rispetto per il sacrificio che praticamente ogni famiglia del paese ha fatto", ha detto Natalia Losev, vice direttore di Rossiya Segodnya.

Sul rispetto per la memoria storica è stata allestita una mostra interattiva sul viale Zubovsky a Mosca, nei pressi della sede dell'agenzia stampa Rossiya Segodnya, intitolata: La liberazione dell'Europa. La mostra è composta da fotografie realizzate dai reporter dell'agenzia nel 1945 i cui dettagli e la storia si possono ascoltare attraverso un'app d scaricare sul cellulare.

Ottenere il nastro di San Giorgio si può anche in Italia a Roma: presso l'Ambasciata di Russia in Italia (Via Gaeta, 5) e presso il Centro russo della scienza e cultura (Piazza Benedetto Cairoli, 6).

L'iniziativa si svolge grazie a migliaia di Volontari in tutta la Russia con il coordinamento e il sostegno del centro per il patriottismo e l'agenzia stampa Rossya Sevodnya che l'ha lanciata nel 2005.

Sputnik e Radio Sputnik fanno parte dell' agenzia stampa internazionale Rossya Sevodnya.