I ministri degli esteri dei paesi membri della Shanghai Cooperation Organization (SCO) hanno espresso profonda preoccupazione per gli attacchi missilistici di USA, Regno Unito e Francia in Siria, secondo un rapporto delle informazioni sui risultati del vertice della SCO che tenutasi a Pechino.

I ministri ritengono che tali azioni aumentino la sofferenza della popolazione siriana, dice il documento. In proposito, sottolineano l'importanza di mantenere l'autocontrollo per evitare un'ulteriore escalation della situazione e sono a favore del rafforzamento del ruolo chiave delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza, come il principale organo responsabile per il mantenimento della pace, la stabilità e la sicurezza internazionale.