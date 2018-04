Il tribunale negli Stati Uniti ha negato il copyright degli animali nei selfie

Dal 2015 l'organizzazione non-profit "Persone per il trattamento etico degli animali (PETA)" ha fatto causa al fotografo naturalista David Slater, che ha rivendicato i diritti del "selfie" del macaco. La questione è: a chi appartengono i diritti d'autore della foto?

Otto anni fa, il fotografo britannico David Slater si recò nella giungla indonesiana per fotografare i cinopitechi, una specie di macaco locale. Mentre il fotografo si trovava nella giungla un macaco si è impossessato della macchina fotografica scattando diverse foto. Le foto sono finite in rete e sono state usati da molti senza il permesso di Slater, il che ha portato alla discussione su chi possedesse i diritti delle immagini: il fotografo o la scimmia con il clic del pulsante.

La corte ha stabilito che non avrebbe più considerato cause e processi per l'appartenenza del copyright ad animali nelle fotografie o in altre opere originali.