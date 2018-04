Scienziati: Urano e Nettuno vengono da un altra galassia

L'analisi dei dati sulla composizione dell'atmosfera su Urano ha consentito ad un gruppo di astronomi provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e Francia a stabilire che una grande quantità di idrogeno solforato rende il pianeta quasi inabitabile. Questi dati consentiranno agli scienziati di iniziare a calcolare l'età esatta dei pianeti e la distanza dalla stella centrale del sistema solare da cui sono arrivati miliardi di anni fa.

Gli scienziati ritengono che Urano e Nettuno siano potuti entrare nel sistema solare da un altro sistema stellare sottoforma di "pianeti embrionali". Gli astronomi sono giunti a tale conclusione poiché analizzando la composizione dell'atmosfera degli altri giganti gassosi, Giove, Saturno, non è stata trovata una grande quantità di idrogeno solforato. L'analisi dettagliata e il confronto dei parametri di temperatura e in atmosfera permetterà agli scienziati di capire come Urano e Nettuno siano potuti entrare nel sistema solare, e cosa ha provocato questo "esilio".