Via libera di Kim Jong-un ad ispezione americana nel sito di test nucleari

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha acconsentito di far perlustrare il sito dei test nucleari ad una delegazione americana.

Secondo Bloomberg, durante l'incontro con il direttore della CIA Mike Pompeo, il leader nordcoreano ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di ispezionare il sito dove sono avvenuti i test nucleari.

Durante l'incontro, Kim Jong-un ha dichiarato che il suo Paese "non ha alcun motivo per non congelare il lavoro del sito di test se la sicurezza nazionale sarà garantita".

Il 21 aprile Kim Jong-un ha annunciato che la Corea del Nord sospende i test nucleari e missilistici, chiude il suo sito di test nucleari e aderisce al processo di disarmo nucleare globale. Ora la Corea del Nord segue un nuovo corso che si focalizza per lo sviluppo di un'economia socialista.