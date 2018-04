Corea del Sud, repressione della polizia delle proteste contro il THAAD

La polizia della Corea del Sud ha cominciato la repressione delle manifestazioni nel luogo di costruzione della base militare per il sistema missilistico THAAD, nella contea di Seongju nella provincia di Kemsan-Pukto.

Come trasmette il canale sudcoreano euronews YTN, le autorità hanno spedito circa tre mila poliziotti, un numero molto superiore a quello dei manifestanti di 200 persone. I manifestanti che non vogliono ospitare la batteria THAAD in Corea del Sud hanno bloccato la porta alla base militare organizzando un sit-in dimostrativo.

Come precedentemente annunciato il ministero della Difesa del paese, lunedì prevede di iniziare il trasporto di materiali ed attrezzature nella base militare, dove sarà collocato il sistema americano per intercettare i missili balistici.

L'anno scorso, nella contea di Seongju, situata a 300 chilometri a sud-est di Seoul, sono arrivati i primi due lanciatori per missili intercettori.

USA e Corea del Sud sono convenuti sulla distribuzione del sistema THAAD a luglio 2016 dopo cinque mesi di trattative. Formalmente Washington agisce con il pretesto del pericolo nordcoreano, nonostante Pyongyang alla fine della scorsa settimana ha rinunciato ai test nucleari. Secondo le informazioni della difesa sudcoreana, il raggio di azione THAAD non supera i 200 chilometri.

Mosca si oppone alla distribuzione del THAAD. Il ministero degli Esteri ha dichiarato che il sistema americano PRO minaccia la Russia e la Cina. La stessa posizione è tenuta da Pechino.