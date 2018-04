La Francia creerà un proprio programma di messaggistica contro lo spionaggio

La Francia crea un proprio servizio per lo scambio di messaggi cifrati, per paura che organizzazioni straniere possano avere accesso alle conversazioni dei funzionari del governo del paese.

Si prevede che il nuovo programma di messaggi diventerà obbligatorio per i dipendenti pubblici in Francia già entro l'estate di quest'anno, ha riferito il consiglio nazionale per la tecnologia digitale.

"Dobbiamo trovare un modo per scambiare messaggi cifrati, che non decodificano negli USA o Russia" ha detto un rappresentante dell'agenzia, secondo cui il governo di Francia "deve pensare a potenziali perdite che possono verificarsi, come quella di Facebook".

L'applicazione è già testata da circa 20 alti funzionari del paese.

Lo scandalo Facebook è avvenuto il 12 marzo, quando si è saputo della perdita di dati di 50 milioni di utenti, finiti alla società Cambridge Analytica. Il numero degli account in seguito è salito a 87 milioni.