I droni di Elicotteri della Russia non si rompono come lo sfortunato quadrocopter (VIDEO)

"Stiamo già vedendo, che il telaio della macchina mantiene la scorta di potenza, vuol dire che non abbiamo sbagliato nella scelta dei materiali di costruzione" ha detto l'ingegnere dell'ufficio di progettazione a Sputnik.

Gli elicotteri droni hanno un grande futuro, perché hanno diversi vantaggi rispetto a quelli tradizionali: sono capaci di decollo e atterraggio verticale, sospensione in aria e anche di volare "al contrario". L'elicottero può atterrare ovunque, dove c'è un terreno pianeggiante di dimensioni di metà del diametro del mezzo. Inoltre, i VRT300 possono trasportare carichi fino a 70 kg, sono un perfetto strumento per la consegna. Infatti, a differenza del drone, sono resistenti alle raffiche di vento.

Il primo tentativo di consegnare della posta con drone all'inizio di questo mese si è concluso con un fallimento. Poco dopo il decollo, il quadrocopter si è schiantato contro un'abitazione e poi è caduto. La complessità nella gestione degli elicotteri, negli VRT300 è risolta con la posizione delle eliche, sono una coppia, installate in parallelo, le eliche ruotano in direzioni opposte, questo consente di ottenere un buon controllo anche su macchine più grandi.

Nel video si vede un drone coassiale. Il drone elicottero sarà completamente pronto entro la fine del 2019. Otterrà tutte le certificazioni internazionali, in modo da poter essere acquistato da qualsiasi paese.

"Ora abbiamo in ordinazione 100 di questi droni" ha detto a Sputnik il direttore generale dell'ufficio di progettazione Alexander Ochnko, "anche da 2 paesi arabi".

Questi droni possono essere adattati a qualsiasi attività.

"C'è un uomo che in Estremo Oriente viene fornito regolarmente di caviale rosso con veicoli terrestri e dice che è pronto a comprare un paio di decine di droni. Il nostro modello è perfetto anche per questo, perché è costruito in modo che sarà in grado di essere utilizzato il suo ponte. Siamo soddisfatti dei risultati, ad esempio, in caso di caduta da 25-30 metri, non si rompe e l'incendio è escluso" ha detto.

"I nostri leggeri elicotteri sostituiranno le costose e grandi macchine, ad esempio, quelle per prelevare un campione di terreno o quelle che volano sugli oleodotti. E ' molto comodo, sono una conveniente soluzione" ha detto.

