Daily Star: Mosca ha iniziato a ripristinare l'equilibrio delle forze nel Mediterraneo

Come sostiene il giornale, dopo gli attacchi missilistici della coalizione occidentale in Siria, Mosca presumibilmente aumenta la presenza militare nella regione, per bilanciare l'equilibrio di potere e per "pareggiare il potere di USA e alleati". Le navi da guerra della marina militare della Federazione russa sono nel bacino del Mediterraneo, riferisce il Daily Star.

Si tratta delle navi Pytlivy e Smetlivy, che sabato sono passate attraverso lo stretto del Bosforo, verso la base navale a Tartus, spiega il quotidiano britannico. Come sostiene il Daily Star, il presidente Vladimir Putin presumibilmente aumenta la presenza militare nella regione, per bilanciare l'equilibrio di potere e per "pareggiare il potere di USA e dei loro alleati".

In totale la base navale russa a Tartus può ospitare 11 navi da guerra, chiarisce il giornale.

Pytlivy e Smetlivy, sottolinea il Daily Star, sono state inviate da Mosca dopo che gli Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno lanciato 103 missili contro tre oggetti in territorio siriano.