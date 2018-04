Gran Bretagna, osservatori russi impegnati in ispezione militare

L'attività si inquadra nell'ambito delle misure previste dal Documento di Vienna per rafforzare la sicurezza.

© AP Photo / Media britannici sospettano ex spia russa dell'avvelenamento di Skripal

Esperti russi effettueranno una valutazione delle attività militari dal 23 al 26 aprile in un'area del Regno Unito ai sensi del Documento di Vienna sulle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza: lo ha detto Sergei Ryzhkov, capo del Centro per la riduzione del rischio nucleare in Russia.

"Dal 23 al 26 aprile, nell'ambito del Documento di Vienna 2011 sulle misure di rafforzamento della sicurezza — ha detto —, un gruppo di ispettori russi ha in programma di ispezionare un distretto nel territorio del Regno Unito".

Secondo il funzionario, l'ispezione rivelerà la portata delle attività militari nell'area o confermerà l'assenza di qualsiasi attività.