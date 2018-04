Diplomatico russo all'OPCW promette di portare all'Aja come testimone bambino siriano

Mosca farà tutto il possibile per portare alla sede dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) il bambino siriano testimone diretto della messinscena dell'attacco chimico nel centro di Douma, ha dichiarato in un'intervista con NTV il rappresentante permanente della Russia presso l'OPCW Alexander Shulgin.

Il diplomatico ha sottolineato che non c'è altro modo per convincere i rappresentanti dei Paesi occidentali della natura scenica delle foto e dei video pubblicati sul web.

"Non vogliono sentire nulla <…> Ovunque dove passano, ci sono distruzione e caos. Si sono fissati di rovesciare Assad ed il suo governo, non interessa altro. La questione chimica è solo una scusa. Non c'è nessuna prova, non possono dimostrare nulla nemmeno ai loro alleati più vicini", ha detto Shulgin.

Precedentemente in onda sul canale televisivo "Rossiya 24", il bambino Hasan Diab ha raccontato i dettagli della messinscena dei Caschi Bianchi sull'attacco chimico nella Ghouta orientale.