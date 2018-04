In Cina, aliante sottomarino raggiunge profondità record

La nave di ricerca Syanyanhun-18, domenica è tornata alla porto della direzione Statale di Oceanologia cinese dopo una missione di 30 giorni nella zona Fossa delle Marianne con 31 alianti subacqueo Haiyan-4000 e Haiyan-10000.

Durante la missione, gli alianti cinesi in totale hanno condotto 18 immersioni, delle quali una ha raggiunto una profondità di 8213 metri, infrangendo un nuovo record mondiale per le immersioni in acque profonde, informa il canale televisivo.

Si noti che gli scienziati sono riusciti a raccogliere una grande quantità di dati preziosi dalle osservazioni in acque profonde.

Nel mese di maggio 2017, l'aliante sottomarino per acque profonde Jiaolong è sceso ad una profondità di 7811 metri, nel punto più profondo del pianeta, il Challenger Deep nella Fossa delle Marianne. Prima di questo, lo Jiaolong aveva esplorato la Fossa delle Marianne nel 2012 a 7062 metri di profondità.