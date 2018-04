Evacuata Mont-Saint-Michel, ricercato sospetto

Diversi testimoni hanno riferito di questa persona mentre tornava al sito turistico, uno dei più visitati della Francia, ha annunciato la gendarmeria.

Intorno alle 7:45, su un bus navetta per Mont-Saint-Michel, una guida turistica ha avvertito la polizia che un uomo durante il viaggio aveva minacciato e fatto inquietanti dichiarazioni sulla polizia e sui gendarmi. Questa persona è stata seguita sul sito turistico grazie alla videosorveglianza della polizia municipale prima di essere persa di vista, dice la fonte.

MENACE: Le mont Saint-Michel est en cours d’évacuation. Un individu voulant "tuer du flics" est activement recherché, des dizaines de gendarmes déployés, un hélicoptère survol les lieux (maire / France 3). pic.twitter.com/RcsnefkJjO — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 22 апреля 2018 г.

Il flusso di turisti in arrivo è stato bloccato. I pedoni che soggiornano negli alberghi sono stati evacuati in modo calmo e senza incidenti. L'abbazia è stata chiusa per precauzione.

Un elicottero della gendarmeria sorvola il sito e la Sezione di ricerca di Caen è stata chiusa.

L'isola fortezza è uno dei siti turistici più visitati della Francia.