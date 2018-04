USA installano armi laser su nave da sbarco USS Portland

La cerimonia si è tenuta nella città di Portland in Oregon.

Come comunica il portale dell'istituto navale degli Stati Uniti, USNI News, la nave appartiene alla classe di navi da sbarco San Antonio. La nave fungerà da nave ammiraglia alle esercitazioni navali internazionali RIMPAC 2018, che si terranno in estate alle Hawaii. Successivamente, la nave sarà equipaggiata con armi laser Laser Weapon System, sviluppato per ordine della US Navy, riporta il portale.

"Sono fiducioso che la USS Portland sarà orgogliosa di rappresentare sia gli Stati Uniti sia la gente di Portland nelle operazioni marittime in tutto il mondo per decenni" ha dichiarato il ministro della Marina Richard Spencer.

La nave USS Portland è l'undicesima nave da sbarco della classe San Antonio. La nave è progettata per trasportare e supportare le forze di oltre 800 marine. Inoltre, può essere utilizzata per il lancio e il ripristino di mezzi da sbarco, veicoli anfibi e può anche trasportare elicotteri e i convertiplani MV-22 Osprey.