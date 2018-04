Poroshenko: “esercito ucraino uno dei più efficienti” e gli ucraini lo deridono

"Ottimisticamente, ottimisticamente, e ancora volendo essere ottimisti… possiamo dire che sia più una presa in giro per il popolo" ha detto un'abitante di Kievi alla domanda "ritenete che l'esercito ucraino sia uno dei più forti sul continente?".

"Il nostro Petr Alekseevich (Poroshenko) ha una comprensione tutta sua dell'idea di un esercito forte" ha detto un'altra interlocutrice del canale televisivo.

"Ma è ironia, è sicuramente ironia. E cos'altro? Sul continente Antartide si è il più potente" ha scherzato un altro interlocutore del canale.

"Marasma, non riesco nemmeno a capire perché parla di questo e con quale fine" hanno detto gli intervistati di Kiev.

In precedenza, il leader ucraino ha definito le forze armate ucraine "una delle più efficaci in Europa". Il presidente ha fatto dichiarazione parlando dei "migliori risultati dei paracadutisti ucraini nel corso delle operazioni d'addestramento in Polonia".