Dipartimento di Stato USA chiede ad autorità ucraine di aumentare i prezzi del gas

"Ha esortato l'Ucraina a raddoppiare gli sforzi per riformare e soddisfare le condizioni del programma dell'FMI con l'adozione di una legislazione riguardante l'istituzione di un tribunale anti-corruzione veramente indipendente e l'aumento delle tariffe del gas per mettersi in parità con le importazioni" ha detto.

Secondo lei, l'incontro si è tenuto il 21 aprile a margine dell'incontro dei ministri degli esteri del G7 Toronto.

Uno dei requisiti del fondo per la cooperazione continua con Kiev è un aumento dei prezzi del gas per la popolazione. In precedenza, il primo ministro dell'Ucraina Vladimir Groisman ha detto che nell'attuale stagione di riscaldamento i prezzi non cresceranno. Allo stesso tempo, secondo lui, il governo sta preparando una nuova formula per il calcolo delle tariffe.